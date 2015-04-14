Прем`єр Словаччини висловився проти антиросійських санкцій ЄС - ЗМІ



Про це він заявив на дипломатичній конференції з питань зовнішньополітичної активності, що проходить у Братиславі, передає ТАСС.

”Я не прагну подальших санкцій стосовно Росі”, - сказав він. - Я принципово і відкрито виступаю за пошук рішення (щодо виходу із ситуації, що склалася) і діалог”.

”Європейський Союз і Росія, колись стратегічні партнери, сьогодні спілкуються за допомогою санкцій і ведуть економічну війну. Такий підхід завдає шкоди всім. Нам не варто себе втішати, що Росія більше страждає від санкцій”, - заявив Фіцо.

Прем`єр Словаччини також вважає, що РФ і ЄС повинні співпрацювати як ”цивілізовані партнери”, а співпраця, на його думку, повинна приносити взаємну користь.

Крім того, він висловився проти поставок зброї Україні.

Читайте такожBloomberg назвав сім країн, які готові відмовитися від санкцій проти Росії

”Це (поставки зброї) ні до чого не приведе, оскільки немає шансів, що військове розв’язання (конфлікту на сході України) призвело б до успіху”, - сказав Фіцо.

У повідомленні зазначається, що Фіцо не вперше виступає проти антиросійських санкцій. 13 березня він заявив, що введення нових санкцій ЄС стосовно Росії і продовження вже діючих не сприятиме зміцненню перемир`я на сході України. 22 лютого словацький прем`єр закликав до пом`якшення антиросійських санкцій.

Довідка УНІАН. Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ постачає зброю терористам і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія та багато інших країн ввели санкції проти Росії.