Китай закликав Далай-ламу "відмовитися від ілюзій"

Про це йдеться у "Білій книзі щодо Тибетського автономного району", опублікованій Держрадою КНР, повідомляє Сіньхуа.

У документі говориться, що Китай намагається налагодити відносини з далай-ламою вже 30 років, однак той незмінно наполягає на "серединному шляху" (політика, спрямована на надання Тибету широкої автономії у складі Китаю з відмовою від вимоги незалежності - ред.), який КНР називає курсом на незалежність.

Читайте такожКитай виступає проти зустрічей далай-лами з іноземними лідерами"В період з 1979 по 2002 рр. центральний уряд 13 разів проводив контакти і консультації з приватними представниками Далай-лами, протягом 2002-2010 рр. 10 разів схвалював їх повернення на Батьківщину.

Однак Далай-лама не тільки незмінно наполягав на т. зв. "серединному шляху", але і провокував ряд підривних акцій. В тому числі влада пригадує йому спроби перешкоджати проведенню пекінської Олімпіади-2008, інцидент 14 березня 2008 року в Лхасі і самоспалення", - звинувачує Китай Далай-ламу.