Екс-президент Єгипту Хосні Мубарак помер - ЗМІ

Колишній президент Єгипту Хосні Мубарак помер у середу, 15 квітня, на 88-му році життя.

Про це повідомило іранське агентство Fars з посиланням на кілька незалежних джерел, передає Lenta.ru.

Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

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Мубарак займав пост глави держави протягом 30 років - з 1981 по 2011 рік. У січні 2011 року в Єгипті почалися масові акції протесту, які призвели до повалення глави держави. До влади прийшли представники проісламської організації «Брати-мусульмани», а Мубарак був засуджений до довічного ув'язнення за причетність до розгону акцій опозиції.