Польща посилить охорону кордону з Калінінградською областю

Мова йде про підрозділи, розташовані на Вармії та Мазурах, повідомляє Польський культурний центр в Калінінграді.

Представлені недавно плани парламентського комітету з питань оборони включають посилення польських бойових сил у північній і східній межі.

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Плани знаходяться в стадії концептуальної розробки і стосуються, насамперед, 16 Поморської механізованої дивізії, до складу якої входять одиниці з місцевості Бартошице, Бранева, Гіжицко, Лідзбарка Вармінського, Венгожево, повідомляє Росбалт.

За повідомленнями преси, розглядаються, зокрема, надання пускових пристроїв Homar, транспортерів Rosomak і самохідних гармат.

"Я не хочу говорити про деталі, тому що це все ще занадто рано. Вказано напрямок змін, і ми будемо послідовно направлятися в цю сторону. Замовлення даного обладнання-це процес тривалий. Воно не лежить на полиці в магазині", - заявив в інтерв'ю газеті Wyborcza полковник Томаш Шулейко, прес-секретар Генерального штабу війська польського.