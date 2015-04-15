Роскомнагляд дозволив публікувати свастику "без цілей пропаганди"
Роскомнагляд пояснив правову позицію відомства щодо публічної демонстрації нацистської символіки.
Як повідомляється на сайті відомства, закон «Про протидію екстремістській діяльності» відносить до екстремізму: пропаганду і публічне демонстрування нацистської атрибутики чи символіки або атрибутики чи символіки, подібних із нацистською атрибутикою або символікою до ступеня змішування".
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При підготовці даної норми федерального закону законодавці використовували для зв'язки понять «пропаганда» і «публічне демонстрування» сполучний союз «і».
Лінгвістично це означає, стверджують експерти, що саме по собі публічне демонстрування нацистської атрибутики або символіки без цілей пропаганди не є проявом екстремізму.
За висновком експертів, використання нацистської і схожої з нею до змішування атрибутики/символіки в історичних, наукових і т. п. цілях визнається допустимим.
"При цьому нацистська символіка не може бути використана з метою образи радянського народу і пам'яті про понесені в роки Великої Вітчизняної війни жертви, для популяризації ідей нацизму, теорії расової вищості, виправдання воєнних злочинів фашистів", - йдеться в повідомленні.