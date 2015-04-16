Гілларі Клінтон виступає за збільшення фіндопомоги Україні

Рік тому Клінтон вимагала запровадження максимальних санкцій проти Росії, сьогодні колишній держсекретар вважає, що потрібно посилити військову та економічну підтримку Києва з боку США. Вона м’яко критикує Барака Обаму за нерішучість, повідомляє Голос Америки.

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"Я думаю, ми маємо надавати більше фінансової допомоги уряду України, бо зараз він намагається зробити перехід від непрофесійної, корумпованої системи до системи, яка діє за світовими правилами. Він працює з МВФ і Європейським центрбанком. Я думаю, що ми повинні більше допомагати Україні боронити її кордони. Нове спорядження, більше навчань. США і НАТО досі дуже неохоче це робили. І я розумію чому. Це непроста, потенційно небезпечна ситуація, але українська армія і прості українці, які воюють проти сепаратистів, довели, що заслуговують на більш сильну підтримку, ніж ми надавали досі", – заявила Гілларі Клінтон.