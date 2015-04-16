Президент Південної Кореї пообіцяла підняти з дна моря пором "Севол"

Раніше з настійливими вимогами підняти пором неодноразово зверталися до влади родичі жертв, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

У ці дні в Південній Кореї відбуваються пам'ятні заходи до річниці загибелі порома.

Пором "Севол" з 476 пасажирами на борту, більшість з яких були школярами, затонув біля узбережжя Південної Кореї 16 квітня минулого року.

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