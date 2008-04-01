Грузія надішле солдатів до Афганістану...

Грузія відправить кількасот військових для участі в миротворчій операції в Афганістані. Передбачається, що вони допомагатимуть французьким і голландським військовим, повідомляє Reuters 31 березня з посиланням на міністра закордонних справ Грузії Давида Бакрадзе.

Цю заяву було зроблено напередодні саміту НАТО, який пройде в Бухаресті з 2 по 4 квітня. На саміті передбачається розглянути питання про надання Грузії і Україні Плану дій по членству в НАТО (ПДЧ), ключового документа, необхідного для подальшого вступу нових членів до Північноатлантичного альянсу.

Проте, за словами Бакрадзе, участь грузинських військ в операції не залежить від того, яке рішення буде ухвалено на саміті НАТО в Бухаресті. "Що б не сталося в Бухаресті, вони поїдуть і битимуться", - сказав грузинський міністр.

Франція та Нідерланди разом з Німеччиною і деякими іншими членами НАТО виступають проти надання Грузії ПДЧ, яке активно підтримують США.

Лента.ру