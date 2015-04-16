У Парижі у колекціонера викрали коштовностей на 5 мільйонів євро
У колекціонера з Тайваню викрали сумку з коштовностями на суму п'ять мільйонів євро.
Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Agence France-Presse.
Пограбування було скоєно, коли колекціонер їхала в таксі з аеропорту «Шарль де Голль» у Парижі. Нападники скористалися тим, що автомобіль потрапив в пробку. Вони розбили скло машини і вихопили у жінки сумочку, після чого втекли.
Прибулим співробітникам поліції потерпіла повідомила, що у неї викрали цінні ювелірні вироби фірм Chanel і Cartier, які вона везла на виставку в Паризький музей сучасного мистецтва.
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В тунелі Лянді часто відбуваються пограбування: через нього проїжджають більшість туристів, що прибули в аеропорт «Шарль де Голль». Там часто утворюються пробки, а місцеві грабіжники відмінно знають усю систему аварійних виходів.
У серпні 2014 року злочинці напали на кортеж саудівського принца, мультимільйонера Абдул Азіза бін Фахда, викравши 250 тисяч євро готівкою та дипломатичні документи.