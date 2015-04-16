У Парижі у колекціонера викрали коштовностей на 5 мільйонів євро

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Agence France-Presse.

Пограбування було скоєно, коли колекціонер їхала в таксі з аеропорту «Шарль де Голль» у Парижі. Нападники скористалися тим, що автомобіль потрапив в пробку. Вони розбили скло машини і вихопили у жінки сумочку, після чого втекли.

Прибулим співробітникам поліції потерпіла повідомила, що у неї викрали цінні ювелірні вироби фірм Chanel і Cartier, які вона везла на виставку в Паризький музей сучасного мистецтва.

Читайте такожОдного з ватажків "ДНР" затримали при спробі втечі з $ 3 мільйонами

В тунелі Лянді часто відбуваються пограбування: через нього проїжджають більшість туристів, що прибули в аеропорт «Шарль де Голль». Там часто утворюються пробки, а місцеві грабіжники відмінно знають усю систему аварійних виходів.

У серпні 2014 року злочинці напали на кортеж саудівського принца, мультимільйонера Абдул Азіза бін Фахда, викравши 250 тисяч євро готівкою та дипломатичні документи.