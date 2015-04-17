На Забайкаллі заборонили продаж алкоголю, щоб не провокувати нові пожежі

Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на прес-службу крайового уряду.

Згідно з постановою, заборона вводиться з 18 квітня по 20 квітня включно.

«Заборона введена з метою недопущення додаткових спалахів через неакуратне поводження з вогнем», - пояснюється в прес-релізі.

Читайте такожЗа добу площа лісових пожеж в Забайкаллі збільшилася вдвічіВиняток становить роздрібний продаж пива і пивних напоїв, сидру, пуаре, медовухи при наданні послуг громадського харчування, а також роздрібний продаж алкогольної продукції організаціями і магазинами безмитної торгівлі.

За останніми даними, в Забайкальському краї згоріло 203 житлові будинки у 18 населених пунктах на території 12 районів, а також 284 дачні будинки. Через пожежі постраждали понад 21,6 тисяч осіб, 10 осіб госпіталізовані, п'ятеро людей загинули.

Раніше продаж алкоголю на період НС заборонили в Хакасії.