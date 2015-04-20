У Хакасії вогонь вирішив взяти реванш - знову горять понад 20 гектарів лісу
Дві нових степових пожежі на кордоні з лісами загасили фахівці лісового господарства в Боградском районі Хакасії.
У загальній складності їх площа склала 10 гектарів, проте вони представляли реальну загрозу населеним пунктам, повідомляє ТАСС з посиланням на уряд республіки.
Зараз фахівці ведуть боротьбу зі степовою пожежею неподалік від села Єрбінське Усть-Бюрьського лісництва, яке поширилося на площу 24 гектари.
За словами керівника департаменту лісового господарства Юрія Захарова, "причиною виникнення пожежі знову стали пали трави".
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"Виявленням винних займаються правоохоронні органи і дізнавачі МНС Росії по Хакасії", - зазначив він.
У Сибіру і в Забайкаллі в останні дні вирували природні пожежі, які перекинулися на кілька десятків населених пунктів. За даними МНС, в Забайкальському краї для ліквідації загорянь було залучене угруповання у складі понад 1,8 тисячі осіб і понад 280 одиниць техніки.