ПАРЄ не розглядатиме питання перегляду санкцій проти делегації РФ

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні у Страсбурзі.

Брассер нагадала, що на зимовій сесії цього року російська делегація вирішила призупинити свою роботу в Асамблеї. "Я щиро шкодую у зв'язку з цим рішенням. У цьому зв'язку та взявши до уваги той факт, що не було ніякого прогресу з боку російської влади щодо питань, які були порушені у наших резолюціях, Бюро Асамблеї підтримало сьогодні вранці пропозицію Моніторингового комітету зняти з порядку денного питання перегляду санкцій щодо російської делегації", - сказала вона.

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За словами Брассер, ПАРЄ повернеться до цього питання під час вивчення проекту порядку денного третьої частини сесії (червень).

Президент ПАРЄ наголосила, що її позиція щодо відносин з російською делегацією залишається незмінною. "Ми повинні мати серйозну та змістовну розмову для того, щоб разом подивитися на вирішення конфлікту. Анексія Криму та порушення української територіальної цілісності, що продовжується, є неприйнятними. У нашій системі цінностей кордони не можуть бути змінені в односторонньому порядку чи силою", - заявила вона.

Брассер знову закликала російську владу звільнити українську льотчицю, члена української делегації в ПАРЄ Надію Савченко. "Наші колезі, Надії Савченко, члену української делегації, яка зараз знаходиться у в'язниці в Росії, також повинна бути надана можливість брати участь в роботі Асамблеї. І ми шкодуємо, що їй знову заборонили приїхати до Страсбурга через те, що вона у в'язниці. Її стан здоров'я також є причиною для дуже серйозного занепокоєння. Я закликаю російську владу звільнити її, включаючи також гуманітарний аспект і у відповідності з Мінськими домовленостями-2", - сказала президент ПАРЄ.

Як повідомлялося, в квітні 2014 року через анексію Криму і підтримку бойовиків на Донбасі російську делегацію в ПАРЄ позбавили права голосу, права брати участь у засіданнях статутних органів і моніторингової діяльності Асамблеї.

У січні цього року Парламентська асамблея Ради Європи продовжила санкції проти Росії до квітня 2015 року.

Передбачалося, що рішення про повноваження делегації РФ в ПАРЄ може бути переглянуто в квітні залежно від того, як Росія виконуватиме вимоги Асамблеї, зокрема з питання звільнення Надії Савченко.

Сьогодні, 20 квітня, адвокат Савченко Микола Полозов повідомив, що у Парламентській асамблеї Ради Європи вирішили перенести на червень обговорення питання про можливе повернення права голосу російській делегації для участі в засіданнях Асамблеї.

«Наразі в ПАРЄ обговорення повернення голосу російській делегації вирішили перенести на червень», - повідомив Полозов.