В МНС РФ не знайшлося машин, щоб завезти гуманітарку в Хакасію - всі на Донбасі

Петербурзький волонтерський рух "Весна" зібрав понад дві тонни одягу, продуктів, медикаментів та інших речей для погорільців, проте отримали відмову в МНС у транспортуванні вантажу автомобілями, повідомляє Грани.ру.

"Зараз всі машини в Донбасі", - пояснили чиновники.

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Відомство також відмовилося доставити гуманітарну допомогу повітрям або залізницею. Чиновники пояснили, що літаки МНС вилітають тільки з Москви, а поїздом допомогу можна перевезти лише за гроші.