В МНС РФ не знайшлося машин, щоб завезти гуманітарку в Хакасію - всі на Донбасі
00:51, 21 квітня 2015Світ
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Міністерство надзвичайних ситуацій РФ відмовило волонтерам у допомозі з доставки гуманітарної допомоги жителям постраждалої від пожеж Хакасії.
REUTERS
Петербурзький волонтерський рух "Весна" зібрав понад дві тонни одягу, продуктів, медикаментів та інших речей для погорільців, проте отримали відмову в МНС у транспортуванні вантажу автомобілями, повідомляє Грани.ру.
"Зараз всі машини в Донбасі", - пояснили чиновники.
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Відомство також відмовилося доставити гуманітарну допомогу повітрям або залізницею. Чиновники пояснили, що літаки МНС вилітають тільки з Москви, а поїздом допомогу можна перевезти лише за гроші.
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