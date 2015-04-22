У столиці Казахстану горіло посольство Росії
02:36, 22 квітня 2015Світ
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У російському посольстві у столиці Казахстану Астані виникла пожежа.
Понад півсотні пожежників гасили пожежу у російському посольстві / ТСН
Приборкати вогонь намагались понад півсотні рятувальників, повідомляє ТСН.
Полум'я охопило дах спортивної зали на території дипмісії. Пожежники витратили близько години на те, щоби загасити полум'я.
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Причини займання наразі встановлюють.
Тим часом, дим від пожеж у російській Хакасії сягнув західного узбережжя США - небо над трьома американськими штатами затягло туманом.
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