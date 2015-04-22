У столиці Казахстану горіло посольство Росії

У російському посольстві у столиці Казахстану Астані виникла пожежа.

Приборкати вогонь намагались понад півсотні рятувальників, повідомляє ТСН. Полум'я охопило дах спортивної зали на території дипмісії. Пожежники витратили близько години на те, щоби загасити полум'я. Читайте такожКількість жертв пожеж у Хакасії досягла 34 осіб Причини займання наразі встановлюють. Тим часом, дим від пожеж у російській Хакасії сягнув західного узбережжя США - небо над трьома американськими штатами затягло туманом.

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