У рейтингу схвалення світових лідерів РФ зайняла останнє місце

За результатами 2014 року лідирують у рейтингу США. Росія набрала найменшу кількість балів і посіла останню сходинку в списку, повідомляє "Новое время".

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За попередні 7 років дії російської влади також не отримували схвалення, однак результат минулого року став рекордно низьким. Автори рейтингу зазначають, що країни, близькі до Заходу, зокрема члени НАТО різко негативно висловлюються щодо РФ. У той же час росіяни і їхні сусіди в Казахстані, Білорусі, Киргизії і Таджикистані більш негативні по відношенню до США, ЄС та Німеччини.

Росія втратила більше 10 балів за оцінкою 21 країни, 9 з яких є членами НАТО. Це дуже різке падіння, відзначають аналітики. 41 країна не схвалює дії Кремля - це приблизно втричі більше, ніж кількість країн, які не схвалюють американську владу.

Найменшу підтримку Росія отримала в Україні - лише 5% населення виявляє задоволеність російською владою. У 2013 році таких було 47%. Також найнегативніші оцінки Росія отримала в дев'яти країнах ЄС, а також Канаді.

У свою чергу показник несхвалення росіянами влади США порівняно з 2013 роком збільшився вдвічі - з 42% до 82%, ЄС - з 26% до 70%. У той же час Китай почав подобатися набагато більшій частині населення РФ.