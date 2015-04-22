У Росії з'явився православний музичний канал

Серед десятків каналів музичної спрямованості, які працюють в Росії, його виділяє концепція, заснована на традиціях православної і національної культури", повідомляє офіційний сайт Московського патріархату.

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У перші великодні дні канал увійшов до програми «Смарт-ТВ» на телевізорах Samsung, LG і Panasonic.

Як розповів керівник проекту архімандрит Димитрій (Байбаков), сітка нового православного каналу поки тільки формується, але у загальних рисах вона зрозуміла.

В ефірі будуть як музичні ролики і концерти православних виконавців, фолк-колективів, так і «розмовні» програми про музику, в тому числі класичну.

У планах нового телеканалу вихід на супутникове та кабельне мовлення.