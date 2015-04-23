У Росії лев, якого вивели на прогулянку, покалічив дев'ятирічну дівчинку

У сибірському селі жертвою прогулянки з левом стала дитина

Вигуляти лева на повідку вирішив працівник цирку, повідомляє ТСН. Тварина накинулася на дівчину, яка ішла з мамою. Читайте такожЗоозахисники закликають владу Зімбабве не продавати слоненят Китаю та ОАЕ Наразі дитина перебуває в лікарні, ступінь її травм невідомий. ЦИрк дуже швидко поїхав з місця інциденту

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