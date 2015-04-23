У Росії лев, якого вивели на прогулянку, покалічив дев'ятирічну дівчинку
02:50, 23 квітня 2015Світ
1627 0
У сибірському селі жертвою прогулянки з левом стала дитина
У Росії лев, якого вивели на прогулянку, покалічив дев'ятирічну дівчинку / bilozerska.livejournal.com
Вигуляти лева на повідку вирішив працівник цирку, повідомляє ТСН.
Тварина накинулася на дівчину, яка ішла з мамою.
Читайте такожЗоозахисники закликають владу Зімбабве не продавати слоненят Китаю та ОАЕ
Наразі дитина перебуває в лікарні, ступінь її травм невідомий.
ЦИрк дуже швидко поїхав з місця інциденту
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter