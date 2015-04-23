При спілкуванні з Путіним росіян найбільше хвилювали українці

Такі результати опитування оприлюднив "Левада-центр", повідомляє Бі-бі-сі. Згідно з результатами, 47% опитаних заявили, що в ході прямої лінії з Володимиром Путіним їх передусім хвилювали питання, що стосуються Криму, Донбасу і України в цілому, а також мінських домовленостей.

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Тема пенсійної реформи здалася важливою для 39% російських респондентів, а 35% зізналися, що найбільше чекали відповідей на питання про зростання цін, інфляцію, економічну кризу і ситуацію на валютному ринку.

В "Левада-центрі" підкреслили, що після підписання мінських домовленостей інтерес росіян до України трохи впав, зате набагато більше стали хвилювати економічні питання.