У Вірменії канонізували 1,5 мільйона жертв геноциду

У Вірменії зарахували до лику святих 1,5 млн жертв геноциду в Османській імперії 1915 року.

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Як повідомляє Газета. ru, канонізацію провели Католікос всіх вірмен Гарегін Другий і Католікос Великого дому Кілікіського Арам Перший. У церемонії взяли участь президент Вірменії Серж Саргсян, представники різних церков, у тому числі Коптської, Сирійської, Ефіопської, Маланкарської.

Останній обряд канонізації було проведено у Вірменії 400 років тому.