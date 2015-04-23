У Вірменії канонізували 1,5 мільйона жертв геноциду
19:45, 23 квітня 2015Світ
408 0
У церемонії взяли участь президент Вірменії Серж Саргсян, представники різних церков, у тому числі Коптської, Сирійської, Ефіопської, Маланкарської.
REUTERS
У Вірменії зарахували до лику святих 1,5 млн жертв геноциду в Османській імперії 1915 року.
Читайте такожТуреччина відкликала посла з Австрії через визнання геноциду вірменів
Як повідомляє Газета. ru, канонізацію провели Католікос всіх вірмен Гарегін Другий і Католікос Великого дому Кілікіського Арам Перший. У церемонії взяли участь президент Вірменії Серж Саргсян, представники різних церков, у тому числі Коптської, Сирійської, Ефіопської, Маланкарської.
Останній обряд канонізації було проведено у Вірменії 400 років тому.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter