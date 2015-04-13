Прем'єр Туреччини назвав недоречним заяву Папи про геноцид вірмен

"Оцінювати цю трагедію в односторонньому порядку недоречно для Папи. Релігійні лідери повинні створювати середовище для миру і єдності людей, а не розпалювати ненависть і конфронтацію", - сказав Давутоглу журналістам в Анкарі, пише РИА Новости.

Туреччина традиційно відкидає подібні звинувачення на свою адресу, стверджуючи, що жертвами трагедії 1915 року були як вірмени, так і турки. Гостра реакція Анкари на процес міжнародного визнання геноциду вірмен 1915 року в Османській імперії є однією з головних причин складних відносин між Туреччиною і Вірменією.

Читайте такожТуреччина відкликає свого посла з Ватикану з-за слів Папи Римського про геноцид вірмен

Раніше в неділю на початку меси, присвяченій 100-річчя геноциду вірмен, Папа Римський Франциск заявив, що в XX столітті людство пережило три "великих нечуваних трагедії" - геноцид вірмен, нацизм і сталінізм.

Понтифік охарактеризував муки, перенесені на початку минулого століття вірменами, сирійськими католиками і православними, ассірійцями і греками, як "перший геноцид ХХ століття". Після цього посол Ватикану в Анкарі був викликаний для пояснень в МЗС Туреччини, а турецький посол у Ватикані відкликаний для консультацій.