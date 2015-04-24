У США зі Статуї Свободи через загрозу теракту терміново евакуювали людей (фото, відео)

Як повідомляє CBS з посиланням на прес-секретаря парку Свободи, в 911 зателефонував невідомий і повідомив про закладену бомбу в одному з шафок для відвідувачів, передає Новое время.

Після прибуття саперів з собаками вибухівки в зазначеному місці так і не виявили, проте з метою безпеки евакуацію вирішили продовжити, причому не тільки статуї, але й цілого острова.

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В результаті на причалі утворилася величезна черга людей, які чекають на пором.

Відзначається також, що евакуювали людей зі Статуї Свободи так швидко, що багато хто не встигли забрати свої особисті речі, залишені в шафках на зберігання.

Робота парку Свободи припинена до завершення розслідування.