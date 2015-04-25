Бойовики «Ісламської держави» підтвердили загибель свого ватажка - ЗМІ

Ватажків бойовиків екстремістської організації "Ісламська держава" в місті Мосулі на півночі Іраку в четвер присягнули новому "халіфу" Абу Аля Аль-Афрі після підтвердження звістки про смерть лідера бойовиків відомого як Абу Бакр Аль-Багдаді повідомило іракському інформагентству Waradana джерело в місті, передає РИА Новости.

"Командири організації (ІД) підтвердили загибель Абу Бакра Аль - Багдаді, пораненого кілька днів тому під час американського авіаудару. Він помер на руках свого лікаря в сирійському місті Ракка, куди був доставлений після поранення", - повідомило джерело.

Присяга верхівки бойовиків новому "халіфу" ІД пройшла напередодні у великій мечеті "Саддама" в місті Тальафаре поруч з Мосулом.

У соціальних мережах і на сайтах іракських ЗМІ пишуть, що новим ватажком фанатиків ісламістів ІД, які демонструють безпрецедентну жорстокість, став Абдуррахман Мустафа Аль Шейхлар, що отримав прізвисько Абу Аля Аль-Афрі.

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Аль - Афрі родом з Тальафара, за освітою педагог, вчитель фізики, також вивчав богослов'я і підробляв візництвом на невеликому мікроавтобусі. У 2004 втік з рідного міста, переслідуваний американською владою, і примкнув до Аль-Каїди. Його називали головою консультативної ради Аль-Каїди в Іраку. Як і його попередник, був схоплений американцями, але через деякий час відпущений на свободу.