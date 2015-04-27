"Нічні вовки" переконують польських прикордонників, що вони - туристи та члени "Меморіалу слави й перемоги"

Група російських байкерів, які сьогодні намагаються перетнути кордон з Польщею, заявляють, що належать до організації «Меморіал слави та перемоги».

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі повідомив прес-секретар Надбужанського відділу Польської прикордонної служби Даріуш Сєніцький.

«Вони декларують, що є членами «Меморіалу слави та перемоги», - сказав він і додав, що перевірка групи у складі близько 10 байкерів ще триває.

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«Для нас немає значення, чи це «Нічні вовки», чи ні. Вони повинні виконувати чинне у Польщі та у Європейському Союзі законодавство», - сказав Сєніцький, коментуючи повідомлення російських ЗМІ, що члени саме цього скандального клубу намагаються потрапити до Польщі.

За його словами, польські прикордонники сьогодні пропустили двох байкерів на мотоциклах з російськими номерами, один з яких мав польське громадянство.

Сєніцький зазначив, що ще кілька російських байкерів були пропущені вчора, і жодному із мотоциклістів на пунктах пропуску, за який відповідає Надбужанський відділ, прикордонники не забороняли в'їзд.

Польські ЗМІ повідомляють, що «Нічні вовки» близько години давали інтерв'ю засобам масової інформації в Білорусі перед тим, як вирушити на кордон з Польщею.

Радіостанція RMF FM зазначає, що байкери не мають на собі жодних розпізнавальних знаків, за якими можна ідентифікувати їхню приналежність до «Нічних вовків», а вони самі не зізнаються в тому, що належать до цього клубу. «Ні, я турист. Їду подивитися на італійські гори, чудову природу», - сказав польському журналісту один з байкерів, який уже перетнув кордон.

Водночас це суперечить тому, що говорить частина польських байкерів, які прибули у пункт пропуску Тересполь-Брест, аби зустріти російських мотоциклістів та разом з ними проїхатися Польщею.

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«Вони кажуть, що група, яку перевіряють на кордоні, - це «Нічні вовки», з якими вони підтримують постійний контакт», - повідомляє радіостанція і додає, що на кордон приїхали кілька десятків польських байкерів.

За інформацією Gazeta Wyborcza, один з польських мотоциклістів та член нової проросійської партії «Зміна» почали ображати журналістів, які зібралися у пункті пропуску та стежать за перетином кордону російськими байкерами. Зокрема вони з криками накинулися на представників ЗМІ і заявили, що російські байкери не можуть становити жодної загрози для Польщі.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня МЗС Польщі повідомив, що «Нічні вовки» не зможуть в'їхати на територію Польщі, оскільки російська сторона не надала повної та необхідної інформації щодо їхнього перебування на польській території.

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«Нічні вовки» заявляли про план проїхатися з Москви до Берліна, відвідавши міста в Білорусі, Польщі, Чехії, Словаччині та Австрії у рамках нібито вшанування 70-ї річниці завершення Другої світової війни.

Голова польського уряду Ева Копач назвала акцію росіян «винятковою провокацією». Проти рейду байкерів висловилися також у Чехії та Німеччині.