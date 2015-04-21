У Білорусі протестують проти мотопробігу "Нічних вовків": Ви несете війну

У Білорусі виступили проти мотопробігу "Нічних вовків" на честь 70-річчя перемоги у Другій світовій війні і підготували петицію. Її підписали вже 540 чоловік, повідомляє Радіо Свобода.

У її заголовку є слова "Ні війні!". У тексті, зокрема, йдеться: "Окупація Криму, війна на Донбасі... кров тисяч убитих і поранених українців в тому числі і на вашій совісті. Ви несете загрозу миру, загрозу нашій Білорусі, ви несете війну. Ми говоримо: "Ні-війні! Ні "Нічним вовкам" у Білорусі!". Автори петиції таким чином звертають увагу на те, що деякі члени "Нічних вовків" воюють на боці бойовиків на Донбасі.

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"Нічні вовки" тісно співпрацюють з російською владою упродовж тривалого часу. Олександр Залдостанов був довіреною особою Володимира Путіна під час президентських виборів, а в 2013 році отримав орден Пошани за патріотизм.

Проти лідера клубу байкерів після анексії Криму Канада і Сполучені Штати ввели санкції, які обґрунтовані тим, що байкери допомагали вивезти з Криму членів уряду України, що втекли разом з Віктором Януковичем, брали участь у захопленні штабу Військово-морських сил України в Севастополі та інших державних об'єктів під час анексії Криму. Європейський союз поки що не вносив імена членів клубу "Нічні вовки" в свої санкційні списки.