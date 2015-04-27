Польща і Німеччина не бачать підстав для ослаблення санкцій проти РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила глава польського уряду Ева Копач після переговорів з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Варшаві.

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"Між нами панує згода в контексті оцінки ситуацій та головних принципів політики щодо України та Росії. Вважаємо, що зараз немає підстав, щоб послабити санкції проти РФ",- сказала вона.

За словами Еви Копач, Україна повинна знаходитися під "особливою опікою" країн Заходу.

Вона зазначила, що в травні Польща відправить першу організовану спільно з Німеччиною гуманітарну допомогу для України.