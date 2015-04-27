У НАТО через "напористу поведінку" Росії збільшили кількість сил швидкого реагування з 13 до 30 тисяч

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляє, що збільшення кількості сил швидкого реагування є реакцією на поведінку Росії, повідомляє Радіо Свобода.

«Ми реагуємо на більш напористу поведінку Росії на Сході. Ми робимо це шляхом подвоєння кількості сил реагування НАТО з 13 до 30 тисяч. Головним мотивом цих нових сил реагування НАТО є те, що їхні центральні частини можуть пересуватися територією країн-членів НАТО всього упродовж 48 годин», – сказав Столтенберг у понеділок, 27 квітня, під час прес-конференції у Лісабоні.

За словами генсекретаря НАТО, рішення щодо посилення сил альянсу було ухвалене з огляду на поведінку Росію щодо України, а перед цим по відношенню до Грузії та Молдови.

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Рішення про створення нових сил швидкого реагування лідери НАТО ухвалили у вересні на саміті у Вельсі.

Відносини між Москвою та Заходом погіршилися минулого року, після російської анексії Криму.

Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці проросійських сепаратистів на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі немає російських військових, але є «добровольці».