НАТО починає навчання сил швидкого реагування

Про це йдеться в комюніке НАТО, пише Європейська правда.

Так, перша частина навчань пройде з 1 по 10 квітня цього року і буде носити назву Noble Jump.

Як зазначається, сили швидкого реагування були створені для вирішення нових завдань у сфері безпеки на південних і східних кордонах НАТО.

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Згідно з повідомленням, під час першого етапу навчань новостворені сили будуть відпрацьовувати швидке виконання наказів про розгортання в рамках нових сил швидкого реагування. Таким чином, навчання дозволять визначити, які недоліки і прогалини були допущені при розробці концепції нових сил.

В яких країнах проводитимуться навчання, не уточнюється.

При цьому зазначено, що друга частина навчань Noble Jump пройде 9-20 червня на заході Польщі, ще одні навчання будуть проводитися в Італії, Іспанії та Португалії з 21 жовтня по 6 листопада 2015 року.