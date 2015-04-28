Капітана порома "Севол" засудили до довічного ув'язнення
Капітан південнокорейського судна «Севол» Лі Джун Сік засуджений до довічного позбавлення волі за вбивство пасажирів.
Таким чином, Вищий суд міста Кванджу посилив йому покарання: у листопаді минулого року окружний суд засудив капітана до 36 років в'язниці, повідомляє Новая газета.
Вирок виявився жорсткішим, тому що раніше Чи Джун Соку визнали винним лише у службовій недбалості, що спричинила загибель людей. Тепер же суд розцінив його дії як вбивство.
Читайте такожПрезидент Південної Кореї пообіцяла підняти з дна моря пором "Севол"Зазначимо, що ще на процесі в окружному суді прокурор зажадав для капітана «Севола» смертної кари. Крім командира судна до термінів від 5 до 30 років були засуджені ще 14 членів екіпажу.
Пором «Севол» зазнав аварії біля берегів Південної Кореї 16 квітня 2014 року. Загинули, за різними даними, від 295 до 304 осіб. Капітан і члени екіпажу залишили судно на рятувальних шлюпках одними з перших, не ставши рятувати пасажирів.