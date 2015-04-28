Капітана порома "Севол" засудили до довічного ув'язнення

Таким чином, Вищий суд міста Кванджу посилив йому покарання: у листопаді минулого року окружний суд засудив капітана до 36 років в'язниці, повідомляє Новая газета.

Вирок виявився жорсткішим, тому що раніше Чи Джун Соку визнали винним лише у службовій недбалості, що спричинила загибель людей. Тепер же суд розцінив його дії як вбивство.

Читайте такожПрезидент Південної Кореї пообіцяла підняти з дна моря пором "Севол"Зазначимо, що ще на процесі в окружному суді прокурор зажадав для капітана «Севола» смертної кари. Крім командира судна до термінів від 5 до 30 років були засуджені ще 14 членів екіпажу.

Пором «Севол» зазнав аварії біля берегів Південної Кореї 16 квітня 2014 року. Загинули, за різними даними, від 295 до 304 осіб. Капітан і члени екіпажу залишили судно на рятувальних шлюпках одними з перших, не ставши рятувати пасажирів.