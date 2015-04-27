Терористи "Боко Харам" змінили назву на "Західноафриканську провінцію "Ісламської держави" - ЗМІ

Напад стався у суботу - ісламісти з 10 моторних каное висадилися на острові і вступили в бій із гарнізоном, передає Lenta.ru із посиланням на The Independent.

Військові зазнали важких втрат.

Лідер угруповання Абубакар Шекау поклявся у вірності «Ісламській державі» (ІД) ще на початку березня, але назва "Західноафриканська провінція "Ісламської держави" (Islamic state's West Africa Province, ISWAP) з'явилася у листівках бойовиків лише зараз.

Читайте також24 особи стали жертвами нападу бойовиків "Боко Харам" в Нігерії

Не виключено, що зміцнення зв'язків з ІД призведе до активізації діяльності ісламістів в Африці.

Ісламістське угруповання «Боко Харам» (у перекладі означає «Західна освіта - гріх») було створене у 2002 році. Воно діє в основному на території Нігерії і в сусідніх з нею країнах. Прихильники колишньої «Боко Харам», а нині ISWAP, виступають за введення шаріату та боротьбу із впливом Заходу. Угрупування стоїть за більшістю терактів, що здійснюються в регіоні.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Нігерії бойовики "Боко Харам" викрали понад 400 жінок і дітей.