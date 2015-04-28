Соратник Нємцова у Росії потрапив під амністію

Ярославський обласний суд закрив кримінальну справу проти опозиціонера Іллі Яшина про бійку з помічником сенатора Дмитром Соколовим у зв'язку з амністією до 70-річчя Перемоги.

Про це Яшин повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"В Ярославлі, нарешті, завершилася епопея з моїм кримінальним переслідуванням. Суд закрив справу, так і не довівши її до вироку, у зв'язку з ухваленою Держдумою амністією", - повідомив він.

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Інцидент, який розглядав Ярославський суд, що відбувся в листопаді 2014 року. Яшин і Соколов побилися біля кафе в центрі Ярославля. За словами помічника сенатора, причиною конфлікту стали політичні розбіжності. Зокрема, Соколов заявив, що опозиціонер негативно висловлювався про президента Росії. Яшин стверджує, що помічник сенатора першим вдарив його.

Після того, що сталося Соколов, а потім і Яшин, написали заяви в поліцію.