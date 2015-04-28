У Непалі перебуває 191 українець - МЗС

Про це повідомляє Департамент політики і комунікацій Міністерства закордонних справ України і наголошує, що «інформація щодо загибелі або травмування наших громадян не зафіксована».

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В Департаменті консульської служби запроваджено окрему електронну адресу (nepal@mfa.gov.ua) для отримання інформації про громадян України, які знаходяться на території Непалу.

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня в Непалі стався землетрус магнітудою 7,9 з епіцентром між столицею Катманду і містом Покхара.

За останніми даними поліції Непалу, кількість жертв землетрусу досягла 4 тис. 485 осіб.