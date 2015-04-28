В МЗС оприлюднили останні дані щодо кількості українців у Непалі

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

"Станом на 13:00 28 квітня ц.р., в МЗС наявна інформація про перебування на території Непалу 187 громадян України. Дані про загиблих (постраждалих) українців відсутні, проте 61 співвітчизник востаннє виходив на зв’язок ще до землетрусу", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що МЗС та Посольство України в Індії продовжують шукати можливості для встановлення зв’язку з громадянами України. У МЗС також наголосили, що "спостерігається позитивна динаміка у встановленні зв’язку" з українцями в Непалі.

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Згідно з повідомленням, наразі у пункті збору (Почесне консульство України в Катманду), де працює консул України в Індії, перебувають 15 громадян, ще 45 перебувають на постійному зв’язку з консулом.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко доручив Кабінету міністрів невідкладно евакуювати з території Непалу, де стався потужний землетрус, всіх громадян України.

Нагадаємо, раніше в МЗС повідомляли про 177 українців у Непалі, з яких 77 не виходили на зв'язок.



