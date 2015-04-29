Патріарх Кирил закликав духовенство підкорювати соціальні мережі

"Життя сучасної людини багато в чому зосереджене в соціальних мережах, які для деяких стають універсальним, але далеко не найбільш достовірним і глибоким джерелом інформації... І ми не маємо права не бути там, де є або може бути наша паства. А наша паства сьогодні, в тому числі, і в соціальних мережах, причому найактивніша частина нашої пастви", — сказав патріарх на засіданні Вищої церковної ради РПЦ, повідомляє РИА Новости.

Він висловив побоювання у зв'язку з тим, що соціальні мережі, інтернет і комп'ютерні ігри стають для деяких людей найголовнішим в їхньому житті — коли "сама ідея віртуалізації доводиться до абсурду" і "віртуальний світ починає витісняти світ реальний". На думку патріарха, це особливо небезпечно в дитячому, юнацькому віці.

Як повідомляв УНІАН, у Росії з'явився православний музичний телеканал «Музсоюз».