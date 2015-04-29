BBC: Збій додатка зупинив десятки авіарейсів

Збій додатка зупинив десятки авіарейсів у США.

Десятки рейсів компанії American Airlines були скасовані у вівторок, бо в пілотів не працював ключовий додаток до iPad, повідомляє BBC Україна.

Несправність призвела до того, що в пілотів і других пілотів перестала працювати програма, яка дозволяє їм бачити маршрут польоту.

Читайте такожВ Англії сів американський військовий літак, про зникнення якого повідомляли ЗМІ

Всі кабіни пілотів перевізника перейшли не "безпареровий режим" у 2013 році, щоби заощадити ресурси і не обтяжувати працівників великими стосами паперів.

Авіалінії підрахували, що цей крок заощадить їм понад $1,2 млн на рік вартості авіаційного пального.

Компанія каже, що досі розслідує причину неполадки.

"Учора ввечері деякі рейси American Airlines мали труднощі з використанням програмного забезпечення на планшетах iPad пілотів", - сказав ВВС речник компанії.