У США через сніговий шторм скасовано більше двох тисяч авіарейсів
01:55, 03 січня 2014Світ
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Сніговий шторм, наближення якого очікують на північному сході США, призвів до скасування більше двох тисяч рейсів
У США через сніговий шторм скасовано більше двох тисяч авіарейсів. Фото ЕРА
Сніг у регіоні почав йти в ніч на четвер, синоптики прогнозують, що протягом дня снігопад, що супроводжується сильним вітром і низькою температурою, посилиться, передає РІА Новости.
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Американські авіакомпанії вже скасували понад 1,8 тисячі авіарейсів в четвер, і 500 польотів, запланованих на п'ятницю. Найбільше від негоди постраждав чиказький аеропорт О'Хара, в ньому скасовані 500 рейсів.
Агентство відзначає, що сніговий шторм стане першим серйозним випробуванням для мера Нью-Йорка Білла де Блазіо, який вступив на посаду 1 січня. Очікується, що в мегаполісі випаде 177 міліметрів опадів.
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