У США через сніговий шторм скасовано більше двох тисяч авіарейсів

Сніг у регіоні почав йти в ніч на четвер, синоптики прогнозують, що протягом дня снігопад, що супроводжується сильним вітром і низькою температурою, посилиться, передає РІА Новости.

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Американські авіакомпанії вже скасували понад 1,8 тисячі авіарейсів в четвер, і 500 польотів, запланованих на п'ятницю. Найбільше від негоди постраждав чиказький аеропорт О'Хара, в ньому скасовані 500 рейсів.

Агентство відзначає, що сніговий шторм стане першим серйозним випробуванням для мера Нью-Йорка Білла де Блазіо, який вступив на посаду 1 січня. Очікується, що в мегаполісі випаде 177 міліметрів опадів.