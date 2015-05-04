Демонстрація в центрі Тель-Авіва переросла в зіткнення з поліцією (фото, відео)

За оцінками поліції, всього в акції на площі імені Іцхака Рабіна взяли участь понад десять тисяч осіб, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Запланована як мирний протест, демонстрація досить швидко переросла в сутички з правоохоронцями. Деякі з її учасників розділилися на кілька груп і вирушили громити сусідні кафе та магазини. Кілька людей навіть спробували прорватися в будівлю мерії Тель-Авіва, що розташована поруч з площею.

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У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ і водомети, десятки осіб були затримані. На місце заворушень прибуло керівництво поліції і міністр внутрішньої безпеки Іцхак Ааронович.

Це вже другий раз, коли демонстрація ізраїльтян ефіопського походження переростає у зіткнення з поліцією. У минулий четвер подібна акція пройшла в Єрусалимі, біля стін канцелярії прем'єр-міністра.

Приводом для масового протесту стала публікація в місцевих ЗМІ відеокадрів, на яких відображено надмірне застосування сили двома поліцейськими проти солдата ефіопського походження.

На кадрах камери зовнішнього спостереження видно, як до солдата звертається один із поліцейських, робить йому усне зауваження і здається, що на цьому інцидент вичерпано. Проте за кілька секунд все той же поліцейський без видимих на те причин наближається до солдата, валить його з ніг і намагається надіти наручники. На допомогу поліцейському приходить його напарник і разом вони проводять арешт солдата.

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Кадри викликали великий резонанс у суспільстві, зайвий раз нагадавши про серйозну проблему, яка існує у відносинах між ефіопською громадою та ізраїльською владою.

Сьогодні в Ізраїлі проживає близько 120 тисяч вихідців з Ефіопії, що становить менше двох відсотків населення. Багато представників громади впевнені, що держава не приділяє достатньої уваги вирішенню гострих проблем, зокрема, у сфері освіти, медицини та соціальної рівності. Як правило, райони компактного проживання ізраїльських ефіопів в різних містах вважаються неблагополучними.

У керівництві поліції кажуть, що після демонстрації 1 травня в Єрусалимі там були готові до того, що нова акція в Тель-Авіві може вийти за рамки мирного протесту. Тим більше, що кількома годинами раніше найактивніші учасники зуміли навіть на деякий час перекрити центральну швидкісну магістраль "Аялон".

Більше чотирьох годин поліцейські намагалися впоратися з заворушеннями. За словами генерального інспектора Йоханано Даніно, до лав ефіопських демонстрантів були впроваджені справжні провокатори з числа анархістських організацій. Подібним чином останні діють на палестинських територіях, часто провокуючи ізраїльських військовослужбовців до застосування сили.

"Хочу підкреслити, що ми діяли більш ніж стримано, однак ми маємо намір вже найближчим часом надати суду всіх без винятку призвідників заворушень, які атакували поліцейських", - заявив Даніно на місці подій.

У керівництві країни події на площі Рабіна збираються дослідити найсерйознішим чином. Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху зробив спеціальну заяву, в якій закликав всі сторони негайно заспокоїтися.

До того ж Нетаньяху пообіцяв, що вже в понеділок в Єрусалимі буде проведено екстрену нараду з представниками різних відомств, відповідальних за вирішення найбільш гострих соціальних проблем вихідців з Ефіопії.

"Необхідно ретельно вивчити всі доводи, які допоможуть при вирішенні цілої низки питань, при цьому, хочу особливо підкреслити, що ми не потерпимо насильство і порушення правопорядку", - заявив ізраїльський прем'єр.