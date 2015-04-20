Прем'єр Ізраїлю не поїде до Москви на парад 9 травня - ЗМІ

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху вирішив не їхати до Москви 9 травня, де в цей день відзначатимуть 70-ту річницю закінчення Другої світової війни.

Про це повідомляє Українська правда із посиланням на Jerusalem Post Israel News.

Як зазначає видання, в урочистостях візьме участь посол Ізраїлю в Росії.

Водночас, за даними міністерства закордонних справ не буде на церемонії також глави МЗС Авігдора Лібермана.

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Як пише видання, канцелярія прем'єр-міністра і МЗС не пояснюють відсутність високопосадовців на церемонії 9 травня в Москві, яка відбудеться в період напруженості відносин між Ізраїлем та РФ у зв'язку з рішенням Росії скасувати п'ятирічну заборону на продаж ракет С-300 Ірану.

Раніше повідомлялося, що президент Ізраїлю не поїде до Москви на парад з нагоди 9 травня.

Нагадаємо, більшість європейських лідерів відмовилися від участі в параді.

Так, раніше стало відомо про відмову президента Чорногорії Філіпа Вуяновича, президента Молдови Ніколае Тімофті, президента Фінляндії Саулі Нііністьо, президента Словаччини Андрія Кіски та президента Болгарії Росена Плевнелієва.

Також відмовилися приїхати до Москви на 9 травня президент США Барак Обама, канцлер ФРН Ангела Меркель, прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон, голова Європейської ради Дональд Туск, президенти Польщі та Словенії.

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Багато з них аргументували свою відмову агресією Росії в Україні.

Водночас, наприклад, готовність президента Чехії Мілоша Земана приїхати до Москви для участі в параді зустріла гостру критику всередині країни.

Про готовність приїхати до Москви 9 травня заявив і президент Греції.