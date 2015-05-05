"Нічні вовки" прибули до Праги - ЗМІ
23:22, 05 травня 2015Світ
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Російські байкери "Нічні вовки" у вівторок ввечері прибули до Праги.
REUTERS
Про це повідомив РИА Новости представник російського посольства в Чехії Данило Шаповаленко.
"Шість членів російського байкерського клубу "Нічні вовки" прибули у вівторок увечері в Прагу. У середу вони у супроводі чеських колег і друзів покладуть квіти на Ольшанському цвинтарі в центрі Праги", — сказав він.
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Нагадаємо, 3 травня, у 50 кілометрах від німецького Мюнхена поліція затримала учасниківросійського мотоклубу "Нічні вовки", які прямували до Берліну.
Згодом у Німеччині суд ухвалив рішення депортувати у Росію затриманого раніше учасника мотоклубу "Нічні вовки" Юрія Васильєва.
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