"Нічні вовки" прибули до Праги - ЗМІ

Про це повідомив РИА Новости представник російського посольства в Чехії Данило Шаповаленко.

"Шість членів російського байкерського клубу "Нічні вовки" прибули у вівторок увечері в Прагу. У середу вони у супроводі чеських колег і друзів покладуть квіти на Ольшанському цвинтарі в центрі Праги", — сказав він.

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Нагадаємо, 3 травня, у 50 кілометрах від німецького Мюнхена поліція затримала учасниківросійського мотоклубу "Нічні вовки", які прямували до Берліну.

Згодом у Німеччині суд ухвалив рішення депортувати у Росію затриманого раніше учасника мотоклубу "Нічні вовки" Юрія Васильєва.