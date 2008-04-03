США вважають, що добилися стратегічного рішення щодо України

Адміністрація Джорджа БУША вважає, що на саміті НАТО в Бухаресті їй вдалося добитися "стратегічного рішення" лідерів НАТО по Україні та Грузії, які офіційно одержали "ясну перспективу" для членства в Альянсі. Про це заявив радник президента США з національної безпеки Стівен ХЕДЛІ у четвер журналістам в Бухаресті.

Сьогодні на саміті ухвалено рішення відкласти до грудня приєднання Грузії та України до Плану дій щодо членства (ПДЧ) в Північноатлантичному Альянсі, нагадує РІА "Новости".

На думку С.ХЕДЛІ, це рішення є також "хорошим з точки зору російських інтересів".

"Текст, узгоджений главами держав і урядів, вітає їх (України й Грузії) прагнення вступити в НАТО, і потім в ньому говориться, що ми погодилися сьогодні з тим, що ці країни стануть членами НАТО", - сказав радник американського президента, що знаходиться на саміті разом з Дж.БУШЕМ.

За словами С.ХЕДЛІ, "це дуже сильна заява, яка дає їм (Україні та Грузії) ясну перспективу для членства в НАТО".

При цьому він вказав також на ту частину заяви НАТО, в якій лідери Альянсу оголосили про те, що вони "ясно підтримують" приєднання України і Грузії до Плану дій щодо членства в НАТО.

"Це сильна заява про позитивну перспективу для членства (у НАТО) і в ПДЧ для України і Грузії", - заявив радник президента США.

"Чи вважаємо ми, що добилися від Альянсу НАТО потрібного нам стратегічного рішення про те, щоб ці країни (Україна та Грузія) були членами НАТО? Абсолютно!", - сказав С.ХЕДЛІ, стенограма бесіди якого з журналістами поширена прес-службою Білого дому у Вашингтоні.