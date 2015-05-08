Радниця Обами нагадала, хто виніс тягар війни з Гітлером

Про це заявила радник президента США з національної безпеки Сьюзан Райс, повідомляє РИА Новости.

"Ми пам'ятаємо ті жертви, які були принесені в ім'я свободи, тих, хто віддав своє життя в ім'я майбутнього. Американців, які висадилися на пляжі Нормандії і просувалися крок за кроком, стікаючи кров'ю. Британців, які протистояли Luftwaffe. Вільних французів, котрі не прийняли нацистську окупацію. Хоробрих поляків, які билися за нашу і вашу свободу", - заявила Райс на урочистій церемонії на честь 70-річчя закінчення війни в Європі.

Читайте такожПромова Президента у парламенті з нагоди 70-річчя Перемоги. Повний текст і відео"І на сході - народи Росії, України, Білорусії і всіх колишніх радянських республік, які зазнали найважчих втрат у війні", - зазначила радник президента США.

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