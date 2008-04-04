Путін обійшов Буша - The Times

Президент Росії Володимир Путін став першим переможцем на саміті НАТО ще не приїхавши туди, пише газета The Times. Незважаючи на те, що зустрічі з російським президентом почнуться тільки сьогодні, Путін зумів зробити так, що тема відносин з Росією на саміті була домінуючою. На думку газети, Путін зумів обійти Буша на саміті, не дивлячись на те, що члени альянсу прийняли американські пропозиції по ПРО.

Газета.ру