Путін обійшов Буша - The Times
08:59, 04 квітня 2008Світ
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Тема відносин з Росією домінує на саміті НАТО
Президент Росії Володимир Путін став першим переможцем на саміті НАТО ще не приїхавши туди, пише газета The Times. Незважаючи на те, що зустрічі з російським президентом почнуться тільки сьогодні, Путін зумів зробити так, що тема відносин з Росією на саміті була домінуючою. На думку газети, Путін зумів обійти Буша на саміті, не дивлячись на те, що члени альянсу прийняли американські пропозиції по ПРО.
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