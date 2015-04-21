ЄС ухвалив план боротьби з нелегалами після загибелі близько 900 біженців в Середземному морі

Про це повідомляє Reuters.

Приводом для зустрічі стала нова трагедія в районі італійського острова Лампедуза, де в результаті катастрофи двох судів з нелегальними мігрантами, загинули близько 900 осіб.

План, прийнятий у Люксембурзі на зустрічі, яку ініціював глава Єврокомісії Дональд Туск, передбачає посилення програми морських патрулів у Середземному морі "Тритон і Посейдон", які будуть відстежувати судна з нелегалами. Також буде відданий наказ знищувати човни контрабандистів, для яких перевезення людей з Африки в Європу стало бізнесом.

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Інші пункти передбачають допомогу ЄС і активну допомогу Італії та Греції у вирішенні питань з нелегалами. Усіх прибулих будуть примушувати робити відбитки пальців, швидко переміщати їх по території союзу і збирати інформацію про можливі спроби нелегалів потрапити в ЄС.