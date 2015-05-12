В адміністрації Обами відкидають звинувачення у брехні про смерть бен Ладена

Стаття журналіста Сеймура Герша, опублікована 10 травня в британському виданні London Review of Books, переповнена «неточними і безпідставними твердженнями», сказав речник Білого дому з національної безпеки Нед Прайс, якого цитує Радіо Свобода.

Герш пише, що адміністрація США таємно співпрацювала з пакистанськими спецслужбами для ліквідації бін Ладена, а керівники пакистанської армії і розвідки знали про такі плани.

Читайте такожЖурналіст: США спотворили обставини смерті бен Ладена - BBC«Як ми вже говорили тоді, обізнаність щодо цієї операції була обмежена дуже вузьким колом високопосадовців США. Президент із самого початку вирішив не повідомляти будь-якому іншому уряду, включно із урядом Пакистану, який і не був поінформований, доки рейд не відбувся», – наголосив речник.

Прайс додав, що США і Пакистан надалі залишаються партнерами у спільних зусиллях зі знищення «Аль-Каїди».