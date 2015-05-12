Путін вимагає відмовитися від кооперації з Україною при виробництві зброї

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Путін сказав на нараді з керівництвом Міноборони РФ і представниками російського ВПК.

"Важливе завдання – це планомірна реалізація програми імпортозаміщення, в тому числі і з українських підприємств, з деяких країн НАТО, Євросоюзу. У всякому разі, з тими, хто з якихось міркувань, головним чином політичного характеру, за своєю ініціативою згортає з нами роботу в цій галузі, собі на шкоду, до речі кажучи", - сказав Путін.

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Він заявив, що Росія підвищить рівень власних підприємств, їх незалежності від постачальників. "В остаточному підсумку В тій області, про яку ми говоримо, завдання імпортозаміщення – правильна. Навіть і добре, що ми вчасно її перед собою поставили і почали здійснювати. Зрозуміло, що ця робота вимагає і фінансування, і часу", - додав він.

За словами Путіна, всі питання, пов'язані з виділенням необхідних ресурсів, вирішені.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня 2014 року Путін заявив, що Росія за 1,5-2,5 року зможе відмовитися від співпраці з Україною у сфері виробництва зброї, але висловив надію, що цього не станеться.

Проте вже 14 травня Путін зажадав від уряду РФ відмовитися від кооперації з іноземними партнерами при виробництві зброї і військової техніки, щоб не залежати ні по одному з напрямків переоснащення армії і флоту на нову систему озброєнь»

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14 серпня Міністерство промисловості і торгівлі РФ завершило формування програми з імпортозаміщення комплектуючих українського виробництва для виробництва техніки військового призначення. За прогнозами відомства, повністю відмовитися від імпорту оборонно-промисловий комплекс Росії зможе до 2017 року. До цього часу альтернативу поставкам з України забезпечать країни Митного союзу і Китай.

Росія в березні 2014 року, в порушення міжнародного права, анексувала український Крим і продовжує дестабілізувати обстановку на сході України, посилаючи туди озброєних терористів і регулярні війська. Внаслідок цього США, Євросоюз, Канада, Японія та інші країни ввели санкції проти РФ, які стосуються також співробітництва в ОПК.