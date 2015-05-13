Столтенберг: Через російську агресію в Україні НАТО збільшило свою присутність у країнах Балтії

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на брифінгу в рамках засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО у турецькому Белеку.

За його словами, "НАТО збільшило свою військову присутність на сході, у країнах, які є членами нашого Альянсу, включаючи Балтійський регіон, як пряму реакцію на більш самовпевнену, агресивну поведінку Росії".

Читайте такожГенсек НАТО закликав Росію вивести свої війська зі сходу України

Як сказав Столтенберг, це є також реакцією НАТО на те, що "Росія несе відповідальність за агресивні дії в Україні шляхом незаконної та нелігітимної анексії Криму та дестабілізацію у східній Україні".

Столтенберг нагадав, що головне завдання НАТО полягає у захисті всіх союзників від "будь-якої загрози".