Винищувачі НАТО знову перехопили над Балтикою російський військовий літак

Винищувачі НАТО зі складу Балтійського повітряного патруля перехопили і супроводили над Балтійським морем російський військово-транспортний літак Іл-76.

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на агентство BNS.

«Винищувачі вилетіли з метою ідентифікувати російський борт Іл-76, що летів в Калінінградську область без попередження, з транспондером, але без підтримки зв'язку з диспетчерами», — пояснив Сухоцкис, повідомивши, що виліт відбувся 13 травня близько 16 годин.

Читайте такожВинищувачі НАТО перехопили біля Естонії російський літак-розвідник

Це другий випадок за тиждень, коли винищувачі піднімалися з бази в Шяуляе, щоб пізнати літаки, що летіли над Балтійським морем. Так, 11 травня вони супроводили два транспортні літаки ВПС РФ Ан-22.

З 1 травня 2015 року чергування в Шяуляе несуть вісім винищувачів ВПС Норвегії і Італії. Підтримку їм надають чотири винищувачі ВПС Великобританії з авіабази Эмари (колишня радянська авіабаза Сууркюль на північно-заході Естонії) і чотири літаки ВПС Бельгії з польського аеродрому в Мальборку.

Як сообзщал УНІАН раніше, британські винищувачі-перехоплювачі "Тайфун" були підняті в повітря, після того, як поблизу британського повітряного простору були помічені два російські бомбардувальники.