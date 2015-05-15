Прем'єр Люксембургу стане першим в Євросоюзі лідером, який уклав одностатевий шлюб

Прем'єр-міністр Люксембургу Ксавьє Беттель вступить в одностатевий шлюб зі своїм партнером - архітектором із Бельгії.

Про це повідомляє LB.ua з посиланням на агентство Рейтер.

Весілля 42-річного глави уряду Великого герцогства Люксембург Ксавьє Беттеля і 36-річного Готьє Дестне відбудеться 15 травня, в п'ятницю, у міській ратуші міста Люксембург.

Пресу на церемонію не пустять: один із друзів Беттеля заявив, що пара хоче, щоб "все пройшло в теплій і позитивній атмосфері; нічого не планується виставляти напоказ, але символізм цього весілля приховати неможливо".

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По завершенні церемонії одруження заплановано прийом на 600 осіб. Очікується, що участь у ньому візьме прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель.

Таким чином, Беттель, який займає посаду прем'єра Люксембургу з 2013 року і не приховує своєї сексуальної орієнтації, стане першим в ЄС і другим у світі лідером, який уклав гомосексуальний шлюб: першою це зробила п'ять років тому Йоханна Сігурдардоттір, яка займала на той момент пост прем'єр-міністра Ісландії. Беттель і Дестне живуть разом з 2010 року. Минулого року Бельгія стала дев'ятою країною в ЄС, що легалізувала одностатеві шлюби.