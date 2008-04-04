Генсек НАТО попрощався з Путіним і Бушем

Генсек НАТО Яап де Хооп Схеффер попрощався з президентом РФ Володимиром Путіним і президентом США Джорджем Бушем, які залишають посади голів держав.

"Я кажу “до побачення” двом фундаторам комісії - це президентові Росії Володимиру Путіну, який переходить на нову посаду, - сподіваюся ми з ним побачимося - і Джорджеві Бушу, президентський термін якого закінчується за кілька місяців", - сказав генсек на прес-конференції за підсумками засідання Ради НАТО- Росія.

"Я повинен подякувати Бушеві не тільки за роботу в Раді НАТО-Росія, а й за підтримку, яку він надав нашій організації для встановлення принципів свободи і демократії", - сказав генсек НАТО.

За його словами, члени Ради Росія-НАТО подякували президентам Росії і США за їх внесок у роботу.

"Їх, безперечно, нам бракуватиме", - сказав Схеффер.

Схеффер нагадав, що Путін і Буш, які закінчують свої президентські каденції, були серед тих, хто поставив свої підписи під Римською декларацією 2002 року, яка проголосила створення Ради Росія-НАТО.