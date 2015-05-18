Демонстранти відмовилися покинути центр столиці Македонії

У столиці Македонії Скоп'є кілька сотень демонстрантів, які вимагають відставки прем'єр-міністра Ніколи Груєвського, залишилися на ніч в наметах біля стін будівлі уряду.

Лідер опозиційної Соціал-демократичної партії Зоран Заев заявив, що учасники протестів мають намір залишатися там до тих пір, поки прем'єр-консерватор не подасть у відставку, передає Бі-бі-сі. Читайте такожПонад 20 тисяч демонстрантів вимагають відставки уряду в Македонії (фото) Сам Зоран Заев також залишився біля наметового табору. Опозиція звинувачує уряд у корупції, однак Нікола Груєвський відкидає всі звинувачення. Провладні сили планують провести свою акцію у понеділок.

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