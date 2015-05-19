Генсек ООН висловив готовність приїхати в КНДР

"Я готовий приїхати в Пхеньян, якщо мій візит буде корисним", - зазначив Пан Гі Мун на шостій Конференції азіатських лідерів у Сеулі, повідомляє Lenta.ru з посиланням на "Енхап". При цьому він додав, що візит відбудеться при тісній взаємодії всіх зацікавлених сторін, в тому числі Південної Кореї.

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Генсек нагадав, що у вересні минулого року після 15-річної перерви КНДР взяла участь у 69-ї сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку. Пхеньян тоді представляв міністр закордонних справ Чи Су Ен. Пан Гі Мун висловив сподівання, що в цьому році йому знову вдасться зустрітися з главою зовнішньополітичного відомства, "оскільки Північна Корея є членом ООН". При цьому генсек зазначив, що "політичні і гуманітарні питання повинні бути розділені".